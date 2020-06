Nach Olympia ist bei der WM die Kür Pflicht

Die Olympischen Spiele in Sotschi endeten enttäuschend. Die österreichischen Eiskunstläufer Kerstin Frank, Viktor Pfeifer und das Eistanzpaar Miriam Ziegler und Severin Kiefer verpassten die Qualifikationen für die Kür jeweils knapp. Bei der WM von Mittwoch bis Samstag in Saitama ( Japan) hofft dasselbe Quartett auch auf Auftritte in der Kür der besten 24 (Damen und Herren) bzw. 16 (Paare).

Frank war bei Olympia am knappsten dran an der Kür. Wegen eines Fehlers im Kurzprogramm beim dreifachen Salchow fehlten nur 0,56 Punkte. Die 25-jährige Wienerin hat das mittlerweile abgehakt: "Klar ärgert es einen. Aber wenn man es darauf aufhängt, blockiert das für die nächsten Bewerbe."

Die Vorbereitung auf die WM war wegen einer kurzen krankheitsbedingten Pause nicht optimal. Dennoch ist in der 18.000 Zuschauer fassenden Saitama Super Arena die Kür das Ziel. Noch wichtiger ist Frank allerdings: " Ich will das Programm noch besser als in Sotschi laufen."