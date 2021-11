Nach Nummer 9 war Schluss: Skiweltcup in Killington abgebrochen

Skisport, Freiluftsport – auch rund um den ersten Durchgang des Frauen-Riesenslaloms in Killington gab es wieder einmal Diskussionen. Weniger wegen der acht Grad minus an diesem Samstag im US-Bundesstaat Vermont, vielmehr wegen des böigen Windes.

Um acht Tore hatte man den Start herabgesetzt, das ergab eine Laufzeit von knapp 50 Sekunden; wirklich fair waren die Bedingungen dennoch nicht. Nebelfetzen wurden über die Strecke getrieben und nahmen die Sicht, und so schüttelte nicht nur Lara Gut-Bahrami den Kopf und winkte ab, nachdem sie die Lichtschranke im Ziel ausgelöst hatte.

Mikaela Shiffrin, die einige Jahre an der Ostküste verbracht hatte, konnte ihren ersten Riesenslalom-Erfolg in Killington schon nach dem ersten Lauf abhaken, 1,38 Sekunden Rückstand handelte sich die Amerikanerin auf die Bestzeit der Französin Tessa Worley ein, ein Debakel gemessen an den Möglichkeiten der 26-Jährigen.