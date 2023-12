Nach Karriereende: Ex-ÖSV-Star erwartet erstes Kind

Im September ist ihre Teamkollegin Tamara Tippler Mutter geworden. Sie brachte ihr erstes Kind Mia zur Welt. Im Gegensatz zu Ramona Siebenhofer plant Tippler allerdings ein Comeback - mit dem Ziel der Heim-WM 2025.

In der aktuellen Ski-Weltcup-Saison geht es bei den Frauen mit den Weltcuprennen in Lienz am Donnerstag (Riesentorlauf) und Freitag (Slalom) weiter. Das ÖSV-Team ist nach der guten Leistung in Courchevel guter Dinge, daran anschließen zu können.