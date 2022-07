Nach Festnahme: Russe Fedotow legt Einspruch gegen Wehrdienst ein

Der zwangsweise rekrutierte Eishockey-Profi Iwan Fedotow will gegen seine Einberufung bei Russlands Nordmeerflotte klagen. "Die Dokumente wurden am Freitag abgeschickt, wir warten auf die Annahme durch das Gericht und werden uns dann in Richtung Prozess bewegen", sagte Alexej Ponomarjow, der Anwalt des 25-Jährigen, am Mittwoch der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge.

Fedotow ist nach eigenen Angaben bereits am Marinestützpunkt im nordrussischen Seweromorsk in der Nähe von Murmansk. Am Dienstag tauchten beim Telegram-Kanal "Mash" die ersten Fotos von ihm in seiner neuen Einheit auf. Demnach wurde er bei der Nordmeerflotte in die Sportkompanie versetzt und soll dort das kommende Jahr beim zur Militärbasis gehörenden Klub "Avantgarde" das Tor hüten. Zuvor hieß es aus Militärkreisen, Fedotow werde auf die Polarinsel Nowaja Semlja versetzt, die auch als ehemaliges sowjetisches Atombombentestgelände bekannt ist.