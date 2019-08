Nach Doping-Razzia bei Ex-ÖSV-Arzt: Verband nimmt Stellung

In einer Stellungnahme am Samstagabend hielt der ÖSV fest, er habe keine Kenntnis vom Grund der Hausdurchsuchung beim ehemaligen medizinischen Betreuer der Langläufer. Ulrich H. sei "seit dem radikalen Umbau der Langlaufparte im Frühjahr nicht mehr für den ÖSV tätig". "Der ÖSV hat größtes Interesse an der Aufklärung des Dopingskandals und unterstützt jede behördliche Ermittlung in diesem Zusammenhang", hieß es in der Aussendung.

Stellungnahmen bei "Sonderfällen"

Öffentliche Stellungnahmen von Ulrich H. während seiner ÖSV-Tätigkeit waren vor allem bei "Sonderfällen" im Langlauf gefragt. Da zweifelte er im März 2009 nach einer gegen Christian Hoffmann verhängten Schutzsperre wegen eines nicht regelkonformen Verhältnisses von Retikulozyten zu Hämoglobin im Blut die Art der Testdurchführung und Auswertung an und wurde damals vom Anti-Doping-Experten Hans Holdhaus bestätigt.

Einen Monat zuvor waren unter 21 Nachwuchs-Langläufern, deren Hämoglobin-Werte bei der Junioren-WM über dem erlaubten Maß lagen, auch vier Österreicher gewesen. H. wies damals mögliche Rückschlüsse auf Doping zurück. Die Sportler hätten gar nicht die finanziellen Möglichkeiten und nötigen Kontakte.