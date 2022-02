Nach China ist vor Italien: Wie der olympische Geist zerrissen wird

Nicht einmal die Alpinen sind an einem Ort. Die Damen fahren in Cortina, die Herren in Bormio – getrennt durch 300 Kilometer auf schmalen Straßen, für die Fahrt sind fünfeinhalb Stunden einzurechnen. Eigene Olympia-Fahrspuren kann es in den in den engen Tälern und auf den steilen Passstraßen, die erst einmal vom Schnee befreit werden müssen, nicht geben. Sogar für den Abstecher von den Nordischen in Predazzo nach Cortina mit 83 Kilometern braucht man fast zwei Stunden.

Am umstrittensten ist derzeit eine Wettkampfstätte, die noch nicht gebaut ist, sondern nur eine Erinnerung. Festgehalten im James-Bond-Film "In tödlicher Mission", in dem Roger Moore von einem Schurken über Piste, Loipe und Eiskanal gejagt wird.