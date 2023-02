Nach Blutvergiftung: Olympiasieger verliert beide Füße und Hände

Der ehemalige Spitzenathlet, der sich 2006 in Turin an der Seite von Tatjana Nawka (47) Gold holte, befindet sich weiterhin in kritischem Zustand.

Das Leiden hatte Anfang Januar mit einer schweren Lungenentzündung begonnen. Russische Quellen sprechen von einer Covid-Infektion, Kostomarow habe künstlich beatmet werden müssen.