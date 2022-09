Nach Aufgabe: Skisprung-Olympiasieger Huber gibt Entwarnung

Die Angst vor einer schweren Knieverletzung oder gar einem Kreuzbandriss, der das vorzeitige Saison-Aus bedeutet h√§tte, erwies sich aber als unbegr√ľndet. Nach seiner R√ľckkehr aus Rum√§nien f√ľhrt Daniel Huber der erste Weg zum Kniespezialisten. Bei den Untersuchungen wurde ein "kleiner Knorpelschaden" diagnostiziert.

Damit wird der 29-Jährige zwar am Wochenende den Heim-Sommer-Grand-Prix in Hinzenbach und das Finale in Klingenthal verpassen, in zwei Wochen sollte Daniel Huber allerdings wieder voll ins Training einsteigen können.

Der Weltcupauftakt findet in dieser Saison bereits am ersten November-Wochenende in Wisla statt. So fr√ľh wie noch nie und obendrein auf der Mattenschanze.