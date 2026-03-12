Murray auf dem Weg der Besserung, KAC und Fehervar starten am Sonntag
Das sind gute Nachrichten! Wie Eishockey-Rekordmeister KAC am Donnerstag mitteilte, befindet sich Jordan Murray auf dem Weg der Besserung. Am Donnerstagmorgen kam die Nachricht aus dem Klinikum Klagenfurt, dass sich der 33-jährige Verteidiger auf dem Weg der Besserung befindet und bereits in den kommenden Tagen auf die Normalstation verlegt werden soll.
Murray war zum Auftakt der Viertelfinalserie gegen Fehervar am Dienstag zusammengebrochen und erlitt einen Herzstillstand. Der Kanadier musste auf dem Eis mehrmals wiederbelebt werden. Ein zufällig anwesender Notfallmediziner unterstützte und schritt wohl entscheidend ein.
Am Mittwoch wurde der Spieler auf der Intensivstation aus dem Tiefschlaf geholt. Beim KAC, als auch bei den Ungarn herrscht große Erleichterung. Bei Fehervar ist Stürmer Darren Archibald ein Freund von Murray aus gemeinsamen Zeiten bei Wolfsburg.
Nach Gesprächen von allen Beteiligten entschied die Liga, dass die Viertelfinalserie zwischen dem KAC und Fehervar wie geplant als Best-of-Seven-Serie gespielt werden soll. Beide Teams und ihre Spieler hatten laut ICEHL den klaren Wunsch danach. Los geht es am Sonntag.
Die Spieltermine
- Sonntag, 15.03.2026, 18:00 Uhr
- Dienstag, 17.03.2026, 19:15 Uhr
- Donnerstag, 19.03.2026, 19:15 Uhr
- Samstag, 21.03.2026, 19:15 Uhr
- Montag, 23.03.2026, 19:15 Uhr (falls notwendig)
- Mittwoch, 25.03.2026, 19:15 Uhr (falls notwendig)
- Freitag, 27.03.2026, 19:15 Uhr (falls notwendig)
Kommentare