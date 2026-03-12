Murray auf dem Weg der Besserung, KAC und Fehervar starten am Sonntag

Das sind gute Nachrichten! Wie Eishockey-Rekordmeister KAC am Donnerstag mitteilte, befindet sich Jordan Murray auf dem Weg der Besserung. Am Donnerstagmorgen kam die Nachricht aus dem Klinikum Klagenfurt, dass sich der 33-jährige Verteidiger auf dem Weg der Besserung befindet und bereits in den kommenden Tagen auf die Normalstation verlegt werden soll.

Murray war zum Auftakt der Viertelfinalserie gegen Fehervar am Dienstag zusammengebrochen und erlitt einen Herzstillstand. Der Kanadier musste auf dem Eis mehrmals wiederbelebt werden. Ein zufällig anwesender Notfallmediziner unterstützte und schritt wohl entscheidend ein.