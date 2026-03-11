Wintersport

Nach Reanimation: KAC-Spieler wird aus künstlichem Tiefschlaf geholt

KAC-Verteidiger Jordan Murray ist nach seinem Zusammenbruch auf dem Eis in "stabilem Zustand".
11.03.2026, 11:14

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

KAC-Verteidiger Jordan Murray

Der am Dienstag im ersten Viertelfinalspiel der ICE-Eishockey-Liga gegen Fehervar reanimierte KAC-Verteidiger Jordan Murray befindet sich in der Aufwachphase aus dem künstlichen Tiefschlaf und „stabilem Zustand“. Das teilten die Kärntner am Mittwochvormittag mit. Der 33-jährige Kanadier war in der 18. Minute beim Stand von 1:0 für die Kärntner Gastgeber auf der Spielerbank kollabiert und nach erfolgreicher Reanimierung ins Klinikum Klagenfurt transportiert worden. Murray verlor erst das Bewusstsein und dann auch die Vitalzeichen, wurde von den Vereinsärzten Hannes Florianz und Günther Bachler sowie anwesenden (Notfall-) Medizinern und Medizinerinnen sowie Sanitätern und Sanitäterinnen minutenlang reanimiert und konnte in der Folge ins Krankenhaus gebracht werden.

Herzstillstand: KAC-Profi musste auf dem Eis wiederbelebt werden

Wie es mit der „best of seven“-Serie der beiden Teams weitergeht, sei noch offen, hieß es vonseiten der Rotjacken. Das zweite Spiel wäre bereits für Donnerstag in Ungarn angesetzt. „Aktuell sind die Gedanken der Mannschaft, des Trainer- und Betreuerstabs sowie der gesamten Organisation bei Jordan Murray. Gleichzeitig bedankt sich der Klub bei den zahlreichen medizinischen Helferinnen und Helfern für deren rasches, entschlossenes und letztlich rettendes Handeln.“ 

kurier.at, Agenturen, gut  | 

Kommentare