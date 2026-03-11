Nach Reanimation: KAC-Spieler wird aus künstlichem Tiefschlaf geholt

Der am Dienstag im ersten Viertelfinalspiel der ICE-Eishockey-Liga gegen Fehervar reanimierte KAC-Verteidiger Jordan Murray befindet sich in der Aufwachphase aus dem künstlichen Tiefschlaf und „stabilem Zustand“. Das teilten die Kärntner am Mittwochvormittag mit. Der 33-jährige Kanadier war in der 18. Minute beim Stand von 1:0 für die Kärntner Gastgeber auf der Spielerbank kollabiert und nach erfolgreicher Reanimierung ins Klinikum Klagenfurt transportiert worden. Murray verlor erst das Bewusstsein und dann auch die Vitalzeichen, wurde von den Vereinsärzten Hannes Florianz und Günther Bachler sowie anwesenden (Notfall-) Medizinern und Medizinerinnen sowie Sanitätern und Sanitäterinnen minutenlang reanimiert und konnte in der Folge ins Krankenhaus gebracht werden.