Morgenstern: "Ich werde in Sotschi dabei sein"

Neurologe Raimann weiß: „Ein Vergessen ist nicht möglich“, man könne so einem Ereignis „nur begegnen. Und das hat Thomas geschafft.“ Lajtai hat dafür eine Erklärung: „ Morgenstern ist nicht nur ein Skispringer, sondern auch ein Mensch, der aus einer Krise stärker hervorkommt.“

Morgenstern hatte sich am 10. Jänner beim Training für das Skifliegen am Kulm ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und eine Lungenquetschung zugezogen. Er musste im Unfallkrankenhaus Salzburg mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen.

Am 16. Jänner konnte der 27-Jährige das Krankenhaus wieder verlassen, seither absolviert er in der Privatklinik Maria Hilf ein Rehabilitationsprogramm. Der schwere Sturz am Kulm war schon sein zweiter in dieser Saison: 26 Tage zuvor, am 15. Dezember, kam er in Titisee-Neustadt nach der Landung zu Fall und zog sich dabei schwere Prellungen am ganzen Körper und einen Fingerbruch zu.

Morgenstern zeigte sich aber bereits wieder zum Jahreswechsel in starker Form und wurde Gesamtzweiter der Vierschanzentournee, bevor er sich neuerlich verletzten sollte.

Höhen und Tiefen von Morgenstern: