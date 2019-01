Mit einem Highlight in die Erholungspause

„Für mich war es großartig, in Flachau drei Jahre nach meinem Weltcup-Debüt erstmals auf dem Podest zu stehen“, freute sich die Zöllnerin in spe, die im Sommer ihre Ausbildung abschließen will. Und dass sie neben der slowakischen Siegerin Petra Vlhova und der Zweiten Mikaela Shiffrin aus den USA gefeiert wurde, sorgte für jene strahlenden Augen und jenen vom alemannischen Dialekt geprägten Redefluss, den sie immer dann auspackt, wenn es ihr gut geht.

„Nach vorne ist noch viel Luft“, weiß die Fünfte des Slalom-Weltcups. „Es ist grandios, wie die beiden ihre Leistung immer auf die Piste bringen. Aber ich bin dran und verbessere mich jeden Tag.“

Nach den intensiven Technik-Wochen mit sieben Rennen um den Jahreswechsel ist nun aber erst einmal Regeneration angesagt, ehe es am kommenden Dienstag mit dem Riesenslalom am Kronplatz in Südtirol weitergeht. „Die Rennserie rund um Weihnachten ist die schönste Zeit im ganzen Jahr, da weiß man, dass es gleich weitergeht. Aber es ist auch schön, einmal eine Ruhephase zu haben“, sagt Liensberger, die bei Junioren-Weltmeisterschaften drei Mal Silber geholt hat. Und da stimmen auch Vlhova und Shiffrin freimütig ein: „Ich brauche jetzt eine Pause.“