Mit diesem Outfit gehen Österreichs Ski-Stars in die neue Saison

Traditionell hat Ski Austria am Freitag in Salzburg die Bekleidungskollektion für die anstehende Wettkampfsaison präsentiert. Rund um den im Einkaufscenter Europark aufgebauten Laufsteg versammelten sich Wintersportfans, um rund 40 rot-weiß-rote Athletinnen und Athleten in der neuen Renn-, Trainings- und Freizeitkleidung zu bewundern. Es dominieren Farben wie Burgunder-Rot und Sanddrift oder Blau-Schattierungen, bereichert durch weitere Betonungen wie Grün, Schwarz und Weiß.