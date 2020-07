Mit 25 Jahren: ÖSV-Slalomspezialistin beendet ihre Karriere

Über die kommende Ski-Saison herrscht weiter Unklarheit. So sorgte etwa am am Montag ein TV-Bericht im ORF für Verwirrung, in dem es hieß, dass in Schladming im kommenden Weltcup-Winter zwei Nachtslaloms der Herren in Szene gehen sollen. In Wengen erfuhr man aus den Medien, dass der Ski-Weltverband (FIS) angeblich den Torlauf von dort in die Steiermark verlegen will. Die FIS erklärte auf APA-Anfrage, dass man derzeit Optionen prüfe.

In der neuen Saison nicht mehr mit dabei ist auf jeden Fall Michaela Dygruber. Die 25-Jährige erklärte Donnerstag-Früh ihren Rücktritt. "Nach langem Überlegen, bin ich zum dem Entschluss gekommen meine aktive Skikarriere zu beenden und einen neuen Lebensweg zu bestreiten", so Dygruber, "Ich bin mehr als dankbar, dass es mir möglich war meinen Kindheitstraum zu verwirklichen."