Die beiden Villacher Eishockey-Stürmer Michael Grabner und Michael Raffl waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der NHL mit ihren Clubs erfolgreich. Grabner und die New York Rangers siegten bei den Buffalo Sabres mit 2:1 nach Verlängerung, Raffl und die Philadelphia Flyers feierten einen 3:1-Heimsieg gegen die Montreal Canadiens.

Gegen die Buffalo Sabres zeigte Grabner eine starke Leistung. Er gab sechs Torschüsse ab, blieb jedoch ohne Scorerpunkt. Chris Kreider erzielte in der Verlängerung den Siegestreffer der Rangers, die sieben ihrer jüngsten acht Auswärtsspiele gewonnen haben.

In Philadelphia sind die Montreal Canadiens gern gesehener Gast. Mit dem Erfolg am Donnerstag haben die Flyers zehn der jüngsten elf Heimspiele gegen Montreal gewonnen.