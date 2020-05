Mentale Herausforderung für Speed-Damen

Julia Mancuso ( USA) ist am Mittwoch in Cortina d'Ampezzo ( Italien) im einzigen Training für die beiden Abfahrten auf der Tofana die Schnellste in 1:38,87 Minuten gewesen. Auf den Plätzen folgten die Italienerin Johanna Schnarf (+0,06 Sekunden) und die deutsche Weltcup-Führende Maria Höfl-Riesch (0,29). Beste Österreicherin war Zauchensee-Siegerin Elisabeth Görgl auf Platz fünf (0,33).

Anna Fenninger wurde Elfte (0,97), Nicole Hosp kam mit Torfehler auf Rang 15 (1,18), Cornelia Hütter auf 19 (1,52). Die Speed-Woche in Cortina d'Ampezzo beginnt am Donnerstag mit einem Super-G (10.15 Uhr). Am Freitag und am Samstag stehen auf der Tofana zwei Abfahrten auf dem Programm und am Sonntag ein weiterer Super-G. Die Rennen am Samstag und Sonntag sind die Ersatzrennen für die in Garmisch-Partenkirchen abgesagten Bewerbe.