Mayer und die "ewige" Schuhrandprellung

Ein Mayer in Bestform hätte wohl auch Aksel Lund Svindal ernsthaft die Stirn bieten können. Wobei: " Aksel ist natürlich in einer Form, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich, auch wenn ich topfit bin, auf dem Niveau mitfahre. Dass er so stark zurückkommt, damit habe ich nicht gerechnet."

Nun wolle er von Rennen zu Rennen schauen. Am Mittwoch sei er wieder schmerzfrei gewesen - und das ohne Hilfsmittel. "Ich weiß nicht, wie es bleibt. Aber ich hoffe, dass es sich so beruhigt hat, dass es anhält", sagte Mayer. Am Sonntag möchte der 25-Jährige eventuell beim Riesentorlauf in Alta Badia am Start stehen. Einer der Helikopterflüge, die die FIS für den Transfer nach der Abfahrt am Samstag organisiert, ist für ihn reserviert. Definitiv entscheiden werde er aber erst nach dem Rennen.

Davor gilt es noch, aus Super-G und Abfahrt das Maximum rauszuholen. "Ich werde alles probieren, habe auch jetzt schon mit meinem Servicemann lange herumgetan", verriet er. Der Kärntner fährt heuer mit einer neuen Bindung, die für ihn persönlich noch in der Testphase stecke.

Im Vorjahr war Mayer in Gröden als Siebenter in der Abfahrt bester Österreicher gewesen. Im Super-G hatte er nicht das Ziel gesehen.