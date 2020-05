Mayer: "Blutdoping moralisch legitim"

Es gebe Belastungszeugen, warnt ihn der Richter. Unter anderem Humanplasma-Geschäftsführer Rudolf Meixner. Dieser habe im Blutabnahmeraum an einem Tag im Jahr 2003 Botwinow, Steffi Graf, Christian Hoffmann und Harald Totschnig gesehen. "Das Geld für die Blutabnahmen habe er von Ihnen, Herr Mayer, erhalten." Und was hätte Meixner davon, Botwinow anzupatzen? " Blutdoping war damals verpönt, aber strafrechtlich noch nicht inkriminiert."



Mayer: "Es soll abgelenkt werden von dem, was dort wirklich alles passiert ist." Es gehe im Finanzstrafverfahren gegen das Institut um Millionen. "Großkalibrige Sportler haben dort 100.000 Euro für die Jahresbetreuung bezahlt ..." Namen nennt Mayer nicht.



Der Wiener Transfusionsmediziner Paul Höcker ist als Zeuge nicht hilfreich: Er könne sich Gesichter nicht merken, wisse also nichts zu Botwinow. Aber an Ex-Radrennprofi Bernhard Kohl könne er sich erinnern. "Der hatte doch ein sehr markantes Gesicht."



Steffi Graf ist als Zeugin unverzichtbar, derzeit aber auf Weltreise: Vertagung bis Jänner 2012.