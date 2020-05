Max Franz darf am Montag nach Hause

Der am Samstag im Super-G von Beaver Creek so schwer gestürzte Max Franz hat am Sonntag bereits wieder das Krankenhaus in Vail verlassen und darf am Montag nach Hause fliegen. "Es geht ihm bereits viel besser, er kann sich an alles erinnern", berichtete ÖSV-Ärztin Alexandra Reimann, in dessen Begleitung der Skirennläufer zurück nach Europa fliegen wird. Franz wird aber mindestens zwei bis drei Wochen pausieren müssen.

Der 23-Jährige hatte bei seinem Sturz kurz das Bewusstsein verloren und eine schwere Gehirnerschütterung, einen Nasenbeinbruch sowie mehrere Abschürfungen vor allem auf der Stirn und auf der rechten Gesichtshälfte erlitten. Arme und Beine blieben aber unversehrt.

Der ebenso wagemutige wie ehrgeizige Kärntner haderte bereits wieder mit sich selbst. "Es zipft ihn mächtig an, dass er nun einige Zeit nicht Ski fahren darf", berichtete Reimann. Franz muss sich wie jeder Normalbürger nach einer schweren Gehirnerschütterung zumindest zwei bis drei Wochen absolut schonen. "Erst wenn er absolut keine Kopfschmerzen mehr hat und sich wieder voll konzentrieren kann, darf er wieder etwas tun", erklärte Reimann. "Das muss dann daheim aber ein Neurologe abklären."