Mayer mit Bestzeit zum Wengen-Auftakt

Das Dienstag-Training fand auf dem Lauberhorn zwar bei starkem Wind im oberen Streckenabschnitt, aber bei strahlendem Sonnenschein statt. Die Wetterprognosen für die kommenden Tage sind jedoch wenig vielversprechend, starker Wind und Schneefall werden vorausgesagt. Ob das zweite Training am Mittwoch oder Donnerstag in Angriff genommen wird, soll am Dienstagabend entschieden werden.

Mayer bestätigte im Vorfeld der Klassiker in Wengen (Samstag) und Kitzbühel (24. Jänner) zumindest seine aktuelle Hochform. „Es war richtig anstrengend, aber der Ski ist gut gegangen. Das sind jetzt die Wochen, die zählen“, meinte Mayer mit voller Entschlossenheit. Dass er beim Silberhornsprung ein Tor ausgelassen hat, bremste Mayers Freude nicht: „Das war eher ein Umweg als eine Abkürzung.“ Mayer hatte zuletzt bei der Abfahrt in Santa Caterina Ende Dezember 2014 Rang zwei belegt, danach hat er u.a. zwei Tage auch gemeinsam mit den ÖSV-Damen trainiert. In Wengen wird der 24-Jährige auch die Kombination am Freitag bestreiten, ein WM-Start in dieser Disziplin ist ebenfalls fest eingeplant.

Auch Hannes Reichelt mischt heuer auf dem Lauberhorn wieder ganz vorne mit. Dabei war der Kitzbühel-Sieger zum Auftakt „bei weitem nicht am Limit“. Die Abfahrt in Wengen lässt das Herz des Salzburgers jedes Jahr aufs Neue höherschlagen. „Ich komme jedes Mal unglaublich gerne hierher. “Das Panorama und die Abfahrt sind einzigartig„, sagte Reichelt, der zuletzt in Wengen zweimal Zweiter und einmal Dritter war.