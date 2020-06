Matthias Mayer fährt in Kvitfjell aufs Podest

Hirscher, dem nach der Rückkehr aus Sotschi eine Darminfektion zu schaffen machte, konnte am Samstag auf der Reiteralm wieder trainieren. Er verfolgte die Kvitfjell-Abfahrt im TV. Danach war Hirscher durchaus zum Feiern zumute, wird er doch am Sonntag 25 Jahre alt. In Wahrheit darf er sich auch zu den Abfahrtsresultaten gratulieren lassen, haben diese doch die Situation für das Torlauf-Genie im Gesamtweltcup nicht entscheidend verschlechtert. Im Gegenteil.

"27 Punkte Vorsprung auf Marcel sind zu wenig. Dafür ist Marcel viel zu gut", sagt Svindal, der zugibt, dass er sich einen viel größeren Punkte-Polster auf Hirscher verschaffen wollte. Allerdings hat Svindal noch im Super-G von Kvitfjell die Möglichkeit, Versäumtes nachzuholen.

Nach dem Kvitfjell-Super-G gibt es nur noch zwei Speed-Rennen (Abfahrt und Super-G) in Lenzerheide ( Schweiz). Torläufe stehen noch insgesamt vier auf dem Weltcup-Programm: Am Samstag (Riesenslalom) und Sonntag (Slalom) in Kranjska Gora bzw. am 15. März (Riesenslalom) und 16. März (Slalom) in Lenzerheide. Ein spannendes Finalwoche in der Schweiz zeichnet sich ab, wobei Svindal auch im Riesenslalom ein Top-Ten-Resultat zuzutrauen ist.