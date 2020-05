Marlies Schilds nächster Versuch

Zwölf Nationen aus drei Kontinenten trainieren täglich in vier Schichten in Vail für den kommenden Weltcup-Skiwinter. In dem Gedränge am " Golden Peak" können Stars wie Lindsey Vonn, Maria Höfl-Riesch, Ted Ligety oder Marlies Schild unbehelligt am Feinschliff arbeiten. Das tut auch Schild, denn sie steht wie Vonn vor der Nordamerika-Tournee mit einer "Nullbilanz" da. Doch die Salzburger Slalom-Königin gab sich in der heimlichen Ski-Hauptstadt der USA unbesorgt.

Wie Vonn hat auch Schild nach einem Ausfall (Levi) und einem Startverzicht ( Sölden) noch keine Weltcuppunkte, wie Vonn jagt die Weltmeisterin aus Österreicherin im WM-Winter auch Rekorde. Im Fall von Schild ist es der 34. Slalom-Sieg, der sie neben Vreni Schneider auch numerisch zur Nummer eins der Slalom-Branche machen würde. Dem sie allerdings nun auch schon seit vier Rennen nachläuft.