Marlies Raich schrieb offenen Brief an Mikaela Shiffrin

Lobeshymne

"Danke für deine schönen Worte in deinen Interviews", schrieb die Salzburgerin nun in der SN. "Ich bin sehr glücklich darüber, dass unter anderem auch ich die großartigste Skirennläuferin der Gegenwart und der Geschichte so sehr inspirieren konnte, den Mut zu haben, sich selbst am oberen Leistungslimit zu bewegen und so diese außergewöhnlichen Erfolge feiern zu können. Ich drücke dir die Daumen, dass du es weiterhin schaffst, deine Vorstellungen in den Schnee zu zaubern, und Leistungen erbringst, mit denen du die Zuseher in deinen Bann ziehst und du selbst im Ziel stehen und das Gefühl einer gemeisterten Herausforderung genießen kannst."

Sie erinnere sich "gern" an Shiffrins erstes Auftauchen im Weltcup in Aspen, als diese 16 Jahre war. "Deine feine Technik war bereits erkennbar. Du warst von Beginn an sehr bemüht, ehrgeizig und kanntest keine Zurückhaltung." Man habe von Rennen zu Rennen eine Steigerung gemerkt. "Die Erfahrungen machten dich schnell reifer, besser und vor allem schneller. Dir passierte kein Fehler zwei Mal. Bereits in deinem jungen Alter hast du analysiert, Lösungen gefunden und diese auch umgesetzt." Im Dezember 2011 standen die beiden in Lienz erstmals gemeinsam auf dem Podest, die Österreicherin siegte, die US-Amerikanerin wurde mit Startnummer 40 Dritte.