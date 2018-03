Hirscher: „Rennfahren ist nicht an die Karriere gebunden“

Doch die Siege in extremis wie in Adelboden und Madonna di Campiglio und der Beinahe-Ausfall im ersten Lauf des Riesenslaloms von Åre, der Hirschers Bestzeit auch nicht verhindern konnte, „das waren Schockerlebnisse, die brennen sich richtig ins Hirn ein“. Und was wünscht sich der beste Alpine der Gegenwart? Vor allem bessere Quartiere und besseres Essen. „Als das spanische Fußball-Team bei der EM 2008 in Österreich war, gab es für deren Mittagsruhe ein Fahrverbot rund ums Hotel. Bei uns geht die Guggenmusik drei Meter vor dem Zimmer vorbei. Und in Åre hab’ ich jeden Abend Essen gehen müssen, um etwas Vernünftiges zu finden. Dabei weiß jeder, wie wichtig es für mich ist, so schnell wie möglich ins Zimmer zurückzukommen, um mich auf das nächste Rennen vorzubereiten – da will ich nicht zwei Stunden unterwegs sein. Da haben wir noch viel Luft nach oben.“ Und Gleiches, sagt Hirscher im Einklang mit den Kollegen und den Verantwortlichen des Weltverbandes, gelte auch für die Pistenpräparierung.

Und wie geht’s weiter? „Irgendwann wird mich mein Trainer Mike Pircher anrufen und fragen, was ist, gehen wir Skifahren? Und dann werd’ ich sehr schnell wissen, ob es mir taugt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Mal anders sein könnte.“ Was Marcel Hirscher sonst noch alles zu sagen hatte, sehen Sie im KURIER-News-Interview auf SchauTV.