Der Adler ist gelandet: Fettner flog ein letztes Mal in die Top Ten

Ausgerechnet im letzten Bewerb der Saison hat Norwegen noch einen Tagessieg gefeiert. Marius Lindvik gewann das Skifliegen in Planica 5,6 Zähler vor Dominator Domen Prevc und 18,2 vor Landsmann Johann Andre Forfang.

Und die Österreicher? Daniel Tschofenig verpasste als Vierter das Podest um 2,9 Zähler, Stefan Kraft wurde Sechster und Manuel Fettner beendete als Neunter, unmittelbar vor Jonas Schuster, seine Karriere. Stephan Embacher war im Kampf um die kleine Kristallkugel chancenlos.

Embacher verpasst Kristallkugel

Der Tiroler musste im ersten Durchgang bei stark wechselnden Windbedingungen lange warten und landete dann mit zu diesem Zeitpunkt zu geringem Anlauf bei nur 202,5 Metern. Damit war die kleine Kristallkugel im Skiflug-Weltcup im Duell mit Prevc endgültig kein Thema mehr. "Wir sind ein Freiluftsport, ich habe meine Wut schon rausgelassen. Ich hätte mit gestern die Saison auch abschließen können, das wäre mir lieber gewesen", sagte Embacher, der am Samstag Teil des ÖSV-Siegerteams gewesen war.