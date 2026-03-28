Skifliegen: Einen Tag nach Embachers Sturz gewinnt das Team

Österreichs Skiflug-Männer in der Besetzung Daniel Tschofenig, Markus Müller, Stefan Kraft und Stephan Embacher gewannen am Samstag den einzigen "klassischen" Teambewerb in dieser Saison. Das ÖSV-Team siegte wie im Vorjahr vor 30.000 Fans in Planica 13,9 Zähler vor Japan und 21,5 Punkte vor Norwegen. Für den Nationencup bedeutete dies weitere 400 Zähler, wobei die Truppe von Cheftrainer Andreas Widhölzl den Sieg in dieser Disziplin schon länger fixiert hatte.

Embacher ließ sich trotz seines Sturzes am Vortag nichts anmerken und segelte als Schlussspringer auf 233,5 und 221 m. Auch Teamdebütant Müller hielt im ersten Flug mit 231 m ganz vorne mit, und landete im zweiten bei 201,5 m. Tschofenig (218/234) und Kraft (235,5/217,5) boten ähnliche Leistungen wie Embacher. Stefan Kraft: "Nächstes Jahr soll es mehr davon geben" "Es war kein einfacher Tag heute mental auf die Landung hinsteuern. Ich habe es sehr gut gelöst, kann morgen befreit aufspringen und weiß, dass alles funktioniert. Ich bin überglücklich, dass wir als Team gewonnen haben", meinte Embacher im ORF-Interview erfreut. Auch Kraft strahlte: "Am Samstag bei Sonnenschein vor 30.000 Leute runterspringen und glücklich von der Schanze gehen, für das tut man das. Ich lieb den Teambewerb, ich habe gehört, nächstes Jahr soll es wieder mehr davon geben", verriet der Salzburger.