Luitz bangt um die WM

Der Deutsche Stefan Luitz hat sich im Training verletzt und droht die alpine Ski-WM im Februar in Vail/ Beaver Creek zu verpassen. Der 22-jährige Technikspezialist stürzte und durchtrennte nach Angaben des Deutschen Skiverbands ( DSV) mit der Kante eines Skis den mittleren Oberschenkelmuskel im rechten Bein. Erwartet wird eine Verletzungspause von sechs bis acht Wochen. Die WM beginnt am 2. Februar.

„Die Verletzung und der damit verbundene Ausfall ärgern mich sehr. Auf der anderen Seite aber hatte ich nach Aussage der Ärzte Glück im Unglück“, sagte Luitz laut einer DSV-Mitteilung vom Donnerstag. Im Riesentorlauf von Are war Luitz am Freitag hinter Sieger Marcel Hirscher und Ted Ligety Dritter geworden. Damit hatte er sich vorzeitig die Qualifikation für die WM gesichert.