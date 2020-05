LIVE: Abfahrt der Herren

Die erste Abfahrt der Saison in Lake Laouise hat Aksel Lund Svindal für sich entscheiden. In Beaver Creek und Wengen war Christof innerhofer erfolgreich. In Gröden nutzte Marco Sullivan sein Wetterglück aus. In Kitzbühel war Dominik Paris der große Sieger. Den einzigen Österreichischen Sieg feierte Hannes Reichelt in Bormio, dort teilte er sich Rang eins mit Dominik Paris.