Lingers jagen olympischen Hattrick

Der goldenen Mission Sotschi 2014 ordnen die Brüder alles unter. Selbst die neue Weltcup-Saison, die am Wochenende mit den Heimrennen in Innsbruck/ Igls eröffnet wird (live auf ORF Sportplus) steht bereits ganz im Zeichen der Olympischen Ringe. Sie tüfteln am Schlitten für die selektiven Bahn in Russland, holen sich schon Informationen über Eis und Klima in Sotschi und überlassen auch sonst nichts dem Zufall.









Seit die Absamer Brüder im Vorjahr die letzte noch fehlende Trophäe errungen haben (Gesamtweltcup) dürfen sie sich dieses Privileg auch leisten. "Das heißt aber nicht, dass uns der Weltcup jetzt völlig wurscht ist", sagt Wolfgang Linger, "wir werden heuer nur befreiter an die Sache heran gehen, weil dieser Druck weggefallen ist."

Mit dieser Einstellung lässt sich’s dann auch leichter rodeln. Vor allem eröffnet es neue Perspektiven für Olympia 2014. So prestigeträchtig der dritte Olympiasieg für die beiden auch wäre, so mutig die goldene Kampfansage auch sein mag, Andreas und Wolfgang Linger haben zugleich auch eine angenehme Ausgangsposition für diesen 12. Feber 2014. "Wir haben so oder so schon eine gewaltige Karriere. Dieses Wissen gibt uns Sicherheit und eine große Gelassenheit", erklären die beiden Brüder.