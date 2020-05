Lindsey Vonn weiter im Spital

Das Rätselraten um Lindsey Vonn geht weiter: Die Skirennläuferin aus den USA muss vorerst im Krankenhaus in Vail ( Colorado) bleiben. Die Ursache sei ein "ernstes Darmleiden", teilte ihr Sprecher Lewis Kay mit. Genaueres ist bisher nicht bekannt, man müsse erst die Ergebnisse weiterer Untersuchungen abwarten.

"Mir geht es nicht besonders gut", hatte die 28-Jährige ihre Fans bereits am vergangenen Donnerstag via Twitter wissen lassen. Am Montag teilte auch das US-Skiteam, das sich derzeit in Vail auf die bevorstehenden Nordamerika-Rennen vorbereitet mit, dass sich die vierfache Gesamtweltcup-Siegerin krank fühle und sich im Krankenhaus medizinischen Tests unterziehen werde.

"Sie sagte mir, dass sie sich schlecht fühle, sie habe Schmerzen im ganzen Körper und ihre Knochen würden wehtun", bestätigt Lindsey Vonns Servicemann Heinz Hämmerle. Die 53-fache Weltcupsiegerin hätte die Beschwerden allerdings nicht zum ersten Mal und sei schon zwei oder drei Mal deshalb im Spital gewesen, sagt der Lustenauer Vertraute der Amerikanerin.

Den ersten Slalom der Saison im finnischen Levi hatte Vonn am vergangenen Wochenende ausgelassen, weil sie sich auf die Bewerbe in Aspen (24. und 25. November) vorbereiten wollte. Umso bitterer, dass ihr Start beim Heimrennen nun fraglich scheint.