Lindsey Vonn startet bei Olympia: "Es sind nur 90 Sekunden"
US-Ski-Star Lindsey Vonn hat eine Schock-Diagnose erhalten. Sie hat sich am Freitag bei ihrem Sturz in Crans Montana das Kreuzband im linken Knie gerissen und eine Knochenprellung zugezogen.
Dennoch hat der US-Star vor, in der Olympia-Abfahrt von Cortina zu starten. "Wenn das Knie stabil ist, werde ich entscheiden, ob ich weitere Rennen absolviere. Ich warte noch das Abfahrtstraining ab, um zu sehen, wie das Knie bei voller Geschwindigkeit verhält."
Vonn war bereits vor den Olympischen Spielen 2014 mit gerissenem Kreuzband im rechten Knie gefahren. "Das Problem ist die Instabilität im Gelenk", sagt die 41-Jährige. "Es ist kein gutes Gefühl, wenn das Knie verrutscht." Sie werde eine Schiene tragen. "Wenn meine Muskeln das halten, werde ich ok sein." Es helfe, dass sie die Abfahrt in Cortina gut kennt. Sie hat hier 12-mal gewonnen, was ihr viel Selbstvertrauen gebe. "Wenn ich eine Strecke gut kenne, dann ist das Cortina. Ich müsste nicht einmal besichtigen."
Lindsey Vonn will ins Starthaus
Das große Ziel ihrer Rückkehr in den Rennsport seien die Olympischen Spiele in Cortina gewesen: "Ich werde nicht heimgehen und mich ärgern, dass ich es nicht versucht habe." Sie werde "alles geben, um in diesem Starthaus zu stehen".
Sie bereue nichts. "Es war bereits jetzt eines der besten Kapitel meines Lebens. Das wird das dramatischste Comeback werden. Das beste Comeback, wenn es mir gelingt."
Besuch beim Mentor in Tirol
Verraten hatte sie die Diagnose niemandem abseits ihres Teams und ihrer Familie. Vor wenigen Tagen war Vonn am Grab ihres ehemaligen Mentors Erich Sailer und schrieb auf Social Media: "Ich weiß, was er jetzt sagen würde." Bei dem Medientermin am Dienstag verriet sie, was das wäre: "Er würde sagen: Es sind nur 90 Sekunden, Lindsey! Was sind schon 90 Sekunden, verglichen mit einem Leben."
Ihr großer Traum ist es, die USA noch einmal zu vertreten. "Ich will der Welt zeigen, wer Amerika ist. Weil wir sind mehr als das, was gerade passiert."
