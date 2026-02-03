Lindsey Vonn startet bei Olympia: "Es sind nur 90 Sekunden"

US-Ski-Star Lindsey Vonn hat eine Schock-Diagnose erhalten. Sie hat sich am Freitag bei ihrem Sturz in Crans Montana das Kreuzband im linken Knie gerissen und eine Knochenprellung zugezogen.

Dennoch hat der US-Star vor, in der Olympia-Abfahrt von Cortina zu starten. "Wenn das Knie stabil ist, werde ich entscheiden, ob ich weitere Rennen absolviere. Ich warte noch das Abfahrtstraining ab, um zu sehen, wie das Knie bei voller Geschwindigkeit verhält."

Vonn war bereits vor den Olympischen Spielen 2014 mit gerissenem Kreuzband im rechten Knie gefahren. "Das Problem ist die Instabilität im Gelenk", sagt die 41-Jährige. "Es ist kein gutes Gefühl, wenn das Knie verrutscht." Sie werde eine Schiene tragen. "Wenn meine Muskeln das halten, werde ich ok sein." Es helfe, dass sie die Abfahrt in Cortina gut kennt. Sie hat hier 12-mal gewonnen, was ihr viel Selbstvertrauen gebe. "Wenn ich eine Strecke gut kenne, dann ist das Cortina. Ich müsste nicht einmal besichtigen."