Ligety: Von der Ski-Bühne auf den roten Teppich

Der Titelverteidiger im Gesamtweltcup durfte es am Montag ruhiger angehen als Kollege Ligety. Hirscher gönnte sich eine Pause, bevor er am Dienstag ins Slalomtraining einsteigt. Auf dem Mölltaler Gletscher findet die Qualifikation für das nächste Weltcup-Rennen im finnischen Levi statt (17. November). Die Abfahrer treten am 5. November die Reise in Ligetys Heimat an, um sich in Beaver Creek vorzubereiten.

Im ersten Riesentorlauf schaffte es neben Hirscher auch Philipp Schörghofer unter die besten Zehn. Ein Ergebnis, das Cheftrainer Mathias Bertold nicht ganz zufriedenstellte: „Im ersten Moment war ich schon irgendwie enttäuscht. Aber unsere Burschen können mehr.“ Vor der Riesentorlauf-Dominanz der Franzosen (fünf unter den Top 10) fürchtet sich der Herren-Chef nicht: „Nur Pinturault war im Training so schnell wie wir.“