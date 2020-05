Ligety: "Ein Slalomsieg fehlt"

Er war einer der ersten Kritiker am neuen Materialreglement im Riesenslalom (längere, dafür schmälere Skier, um mehr Sicherheit zu bekommen). Und er ist der größte Profiteur von der Umstellung: Ted Ligety. Der Amerikaner hat in den ersten beiden Riesenslaloms der Saison die Konkurrenz zerbröselt, knapp drei Sekunden in Sölden und knapp zwei Sekunden in Beaver Creek degradierten den Rest der Weltspitze zu Skischülern. Am Sonntag folgt in Val d’Isère der dritte (Start 9.30/12.30 Uhr, live ORF eins, SF2, Eurosport).

"Ich bin mir sicher, dass sich die anderen jetzt am Kopf kratzen und versuchen, herauszufinden, was ich anders mache", sagt der 28-Jährige, und damit hat er definitiv Recht. "Er fährt die Tore höher an", hat etwa Philipp Schörghofer herausgefunden. "Ich habe im Sommer so viele Meilen auf Schnee gehabt wie nie zuvor – und ich habe so viel Krafttraining gemacht wie nie zuvor", verrät Ligety andere Geheimnisse.