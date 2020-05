Letzte Chance auf das WM-Ticket

Drei Fragen an ÖSV-Herren-Cheftrainer Mathias Berthold vor den alpinen Hahnenkammrennen 2013. Freitag steht ein Super-G auf dem Programm, Samstag die Abfahrt und Sonntag der Slalom, gewertet wird letztmals auch die klassische Kombination. Es ist das Highlight vor den am 4. Februar beginnen Ski-Weltmeisterschaften in Schladming.

Kitzbühel ist das Highlight vor dem Highlight. Müssen Sie Athleten, für die es teilweise auch noch um die WM-Qualifikation geht, in Ihrer Motivation bremsen?

Berthold: "Die letzten Ergebnisse waren gut, im Training hier gab es gute Teilleistungen. Die Mannschaft ist extrem ruhig und fokussiert. Es gefällt mir gut, wie sich die Jungs momentan hier präsentieren. Kitzbühel ist eine schwierige Abfahrt, man hofft immer, dass nichts passiert, aber im Endeffekt muss man attackieren und Gas geben. Ich denke, dass wir ganz gut aufgestellt sind für den Berg."

Wie froh sind Sie, dass der erste Speed-Sieg noch vor Kitzbühel passiert ist und der größte Druck aus der Mannschaft genommen wurde?

Es war nie so ein besonderer Druck des Siegen-Müssens da. Klar waren wir mit den Speedbewerben in Gröden nicht zufrieden. Es waren aber auch äußere Bedingungen, die einen Einfluss gehabt haben, aber das würden wir nie als Ausrede hernehmen. Wenn wir weiter hinten sind, war es einfach zu wenig gut. Seitdem haben wir ordentliche Ergebnisse eingefahren, aber ich glaube, dass wir mannschaftlich sicher noch stärker dastehen müssten und könnten. Wir haben in Wengen ein bisserl Pech mit den Startnummern gehabt, ich hoffe, dass wir hier mehr Glück haben. Aber die Pistenverhältnisse sind so gut, dass die Nummer nicht so viel ausmacht."

In den vergangenen Jahren war Didier Cuche das Maß aller Dinge auf der Streif. Er ist nicht mehr am Start, ist der Weg nun frei zum Sieg in der Abfahrt?

"Wenn Cuche vergangenes Jahr schon nicht da gewesen wäre, wären wir Erster, Zweiter und Dritter gewesen. Aber das ist egal, der Cuche ist weg und andere sind da. Und auch unsere Leute. Wenn einer abtritt, dann kommen neue. Über die, die nicht mehr da sind, wird nicht mehr geredet, die vermisst niemand. Es war super, was der Cuche hier gemacht hat, aber jetzt sind andere da, die vorne reinfahren und den Sieg holen werden. Ich hoffe, dass es vielleicht jemand von uns ist."