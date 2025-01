Langlauf-Star Petter Northug als Österreicher? Eine schlechte Idee

Im ersten Moment mag es ja nach dem großen Coup und einem kleinen Wintermärchen klingen: Petter Northug , der erfolgreichste Langläufer der WM-Geschichte (13 Goldmedaillen), will bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina für Österreich auf Medaillenjagd gehen.

Dem österreichischen Langlaufsport würde ein Rüpel wie Northug nicht wirklich gut zu Gesicht stehen. Das Langlaufen sorgt gerade wieder für positive Schlagzeilen nach den vielen Skandalen in diesem Jahrtausend.

Blutige Spuren

Da war einmal die Blutbeutel-Affäre bei den Olympischen Winterspielen 2002. Vier Jahre später folgte die Doping-Razzia in Turin, dann der Dopingfall Johannes Dürr rund um die Spiele 2014 in Sotschi. Zu schlechter Letzt die Operation Aderlass bei der Heim-WM 2019 in Seefeld, bei der ÖSV- Langläufer in flagranti beim Dopen erwischt wurden.

Inzwischen scheint endlich Ruhe eingekehrt zu sein und Österreichs Langläufer sind in der Erfolgsspur. Teresa Stadlober gewann 2022 Olympia-Bronze, Mika Vermeulen wurde Zweiter bei der Tour de Ski.

Es ist ein zartes Pflänzlein, das da auf verbrannter österreichischer Erde gedeiht. Das sollte man beim ÖSV nicht leichtfertig aufs Spiel setzen für einen 39-Jährigen, der sich nur selbst verwirklichen will.