Schmerz, lass nach: Langläufer fror der Penis ein

Zehn Minuten habe er danach im Aufwärmzelt liegen müssen, um seinen Penis aufzutauen. Trotzdem war Halfvarsson am Ende als 18. der beste Schwede im Klassement.

Seinen Humor hat er deswegen nicht verloren. "Es ist ein Glück, dass ich zum zweiten Mal Vater werde", meint er nach dem Frost-Erlebnis.

➤ Mehr lesen: Finnischer Langläufer erzählt von gefrorenem Penis in Peking

Vor gut einem Monat hat seine Partnerin Isabell Olsson (25) die frohe Botschaft auf Instagram verkündet. Das Paar hat bereits einen Sohn, der im Juni 2022 das Licht der Welt erblickte. Halfvarasson fügt an: "Denn das wird in Zukunft schwierig, wenn ich so weitermache." Denn dieses Malheur war ihm davor schon zwei Mal passiert - stets im eisigen Finnland.