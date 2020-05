Landertinger Vierter in Oslo

Massenstart-Weltmeister Tarjei Bö hat am Donnerstag seinen zweiten Sieg in Folge im Biathlon-Weltcup eingefahren. Der fehlerfreie Norweger, in der ersten Saisonhälfte von gesundheitlichen Problemen zurückgeworfen, setzte sich im Sprint in Oslo 0,1 Sekunden vor dem französischen Weltcup-Spitzenreiter Martin Fourcade durch, der zweimal in die Strafrunde musste. Die Österreicher präsentierten sich mannschaftlich geschlossen stark.



Ex-Weltmeister Dominik Landertinger verpasste das Podest mit 17,6 Sekunden Rückstand und einem Fehler als Vierter knapp. 9,9 Sekunden fehlten dem Wahl-Tiroler auf den drittplatzierten, fehlerfreien Ukrainer Andrij Derjsemlja. Mit Daniel Mesotitsch (0 Fehler) und Simon Eder (1) landeten zwei weitere ÖSV-Athleten als Neunter bzw. Elfter im Spitzenfeld. Am Samstag folgt auf dem Holmenkollen das Verfolgungsrennen.