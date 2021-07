Jansrud-Bestzeit im ersten Abfahrtstraining der Saison

In Lake Louise ist am Mittwoch der Startschuss für die Speed-Herren im alpinen Ski-Weltcup gefallen. Im ersten Abfahrtstraining stellte der Norweger Kjetil Jansrud in 1:54,21 Minuten die Bestzeit auf. Auf Rang zwei folgte der kanadische Lokalmatador Manuel Osborne-Paradis (+0,33 Sek.), der allerdings ein Tor ausließ. Dritter wurde der österreichische Olympiasieger Matthias Mayer (0,71).

Am Donnerstag und Freitag stehen in Kanada zwei weitere Trainings auf dem Programm, am Samstag folgt die Abfahrt und am Sonntag ein Super-G.

Erfreulich aus rot-weiß-roter Sicht war zum Auftakt vor allem die starke Rückkehr von Mayer, der sich am 15. Oktober bei einem Trainingssturz auf dem Pitztaler Gletscher einen Innenbandeinriss im rechten Knie und eine Wirbelsäulenprellung zugezogen hatte. Noch bis vergangenen Dienstag war der Start des 24-Jährigen fraglich gewesen.

"Mein Knie hat den ersten Test bestanden", meinte Mayer nach dem Training erleichtert.