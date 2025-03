Man hat Hütter selten einmal so angefressen erlebt wie am Donnerstag beim Super-G in La Thuile (ITA). Die Steirerin pfefferte im Ziel ihre Handschuhe in den Schneeboden und zog eine grimmige Miene. Und sie hatte auch allen Grund dazu: Denn ein Fehler wenige Tore vor dem Ziel kostete Cornelia Hütter den sicheren Sieg.