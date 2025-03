ÖSV-Star Kriechmayr nach Kvitfjell-Pleite: "Fahre das ganze Jahr hinterher"

Vincent Kriechmayr kommt in diesem Winter in der Abfahrt nicht richtig auf Touren. Auch nach dem zweiten Rennen in Kvitfjell stand der Oberösterreicher wieder enttäuscht im Ziel.

Nach dem zwölften Platz am Freitag reichte es am Samstag in Norwegen nur zum neunten Platz. Das sind nicht die Ansprüche des Abfahrts-Weltmeisters von 2021.