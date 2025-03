Abfahrt in Kvitfjell: Hütter am Podium und deutscher Premierensieg

Kvitfjell ist ein guter Boden für Cornelia Hütter. Nach ihrem Sieg in der Abfahrt am Freitag raste die Steirerin auch im zweiten Rennen auf das Podium. Mit dem dritten Platz am Samstag machte Hütter im Abfahrts-Weltcup weiter Boden gut und liegt bereits an zweiter Stelle.