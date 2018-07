Kuttin wird Cheftrainer von Chinas Skispringerinnen

Heinz Kuttin hat nach dem Rücktritt als Cheftrainer der ÖSV-Skispringer eine neue Aufgabe gefunden. Der Kärntner wird laut einem Bericht der Kleinen Zeitung Coach der chinesischen Skispringerinnen. Der Verband Chinas lege im Hinblick auf die Winterspiele 2022 in Peking sein Hauptaugenmerk auf die Damen, sagte Kuttin, der sein Amt Ende Juli antreten wird.

Die aktuell acht neuen Schützlinge Kuttins, von denen zwei bereits Weltcuppunkte geholt haben, werden ihren Stützpunkt in Arnoldstein in Kärnten haben. Trainiert wird in Villach bzw. in Planica. "Mir bleiben vier Jahre, damit das Team bei Olympia in der Heimat vorne mitspringen kann", sagte Kuttin der Zeitung.