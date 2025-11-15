Die Blamage ist perfekt: Kein Rodel-Weltcup im Eiskanal von Igls
Das Sicherheitsrisiko auf der um 31 Millionen Euro umgebauten Bahn in Igls ist für die Rodler zu groß.
Nun ist es amtlich, was ohnehin alle schon befürchtet hatten: Der um 31 Millionen Euro umgebaute Eiskanal von Igls taugt nicht zum Kunstbahnrodeln.
Die Weltcup-Rennen der Kunstbahnrodler, die Anfang Dezember in Innsbruck geplant waren, wurden abgesagt.
Nachdem Österreichs Rodler bei den Testfahrten ein vernichtendes Urteil über die umgebaute Bahn gefällt hatten, kamen im Rahmen der Homologierung auch die Verantwortlichen zur Erkenntnis, dass der Eiskanal von Igls Stand jetzt für Rodler ein zu großes Sicherheitsrisiko darstellt.
Vor allem die Kurven 13 und 14, die im Zuge des Umbaus neu adaptiert wurden, sind nicht befahrbar.
