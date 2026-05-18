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Wintersport

Vertrag bis 2030: Der Rodelverband setzt auf seinen Erfolgscoach

Christian Eigentler führt Österreichs Rodler zu den nächsten Winterspielen 2030 in Frankreich. In Cortina holten die Rodler vier Olympia-Medaillen.
Christoph Geiler
18.05.2026, 13:56

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Markus Prock bleibt Präsident beim Österreichischen Rodelverband, Christian Eigentler Cheftrainer

Beim österreichischen Rodelverband wird Kontinuität großgeschrieben. Das erkennt man an den Protagonisten, die allesamt schon seit Jahren werkeln und das Vertrauen genießen. Manche sind sogar schon seit Jahrzehnten für die kleine Rodel-Familie im Einsatz.

Markus Prock durfte als Präsident viele Erfolge bejubeln

Markus Prock durfte als Präsident viele Erfolge bejubeln

Kritik an Kürzungen

Markus Prock zieht schon seit einer halben Ewigkeit im österreichischen Rodeln die Fäden und gehört längst zum Eiskanal-Inventar. Als Präsident wurde der 61-jährige Stubaier für weitere vier Jahre im Amt bestätigt.

Es warten durchaus herausfordernde Zeiten, denn das Sportbudget wurde zuletzt deutlich gekürzt. "Noch enger können wir den Gürtel nicht schnallen. Wir werden improvisieren und alles geben. Wunder können wir aber keine bewirken", sagt Prock.

Österreichs Rodler fuhren auch im letzten Winter viele Erfolge ein

Österreichs Rodler fuhren auch im letzten Winter viele Erfolge ein

Verlässliche Medaillenlieferanten

Die österreichischen Kunstbahnrodler sind Erfolgsgaranten. Das stellten sie auch bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina wieder nachhaltig unter Beweis. Gleich vier Medaillen gingen auf das Konto der Rodler.

"Erfolge im Hochleistungssport brauchen perfekte Rahmenbedingungen", erklärt Präsident Markus Prock. "Haben wir diese, mischen wir konstant in der Weltspitze mit, haben wir sie nicht, werden vier Olympiamedaillen wie zuletzt in Cortina nicht mehr möglich sein."

Kein Ersatz für Hackl

Aus Spargründen kann der Posten von Technik-Tüftler Georg Hackl nicht nachbesetzt werden. Der Vertrag mit Erfolgs-Cheftrainer Christian Eigentler wurde gleich um vier Jahre verlängert. Der Tiroler hat sich bewährt und mit dem Team extrem viele Erfolge eingefahren.

4 Olympia-Medaillen: Warum Österreich eine Rodel-Nation ist

In der kommenden Saison wartet ein besonderes Highlight auf die österreichischen Rodler: Die WM findet im Jänner 2027 auf der Heimbahn in Innsbruck-Igls statt.

Olympische Winterspiele
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