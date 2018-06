Krönung für Owetschkin: Capitals holen den Stanley Cup

Die Washington Capitals haben sich erstmals in ihrer Vereinsgeschichte zum Meister in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gekrönt. Der Hauptstadt-Club gewann in der Nacht auf Freitag Spiel fünf auswärts gegen die Vegas Golden Knights mit 4:3 und entschied damit die "best of seven"-Finalserie mit 4:1 für sich. Damit wandert der begehrte Stanley Cup erstmals nach Washington.

Die Capitals waren bei ihrem zuvor einzigen Finalvorstoß vor 20 Jahren den Detroit Red Wings mit 0:4 Siegen unterlegen. Für Altstar Alexander Owetschkin ist es in seiner 13 Jahre währenden NHL-Karriere die ersehnte erste Meisterschaft. Die Vegas Golden Knights verpassten hingegen in ihrer allerersten NHL-Saison die ganz große Sensation.