Kröll beendet die Sieglos-Serie

Das Spekulieren mit dem Erfolg dominierte über die Angst vor Erfrierungen. Trotz bitterer, durch die hohe Luftfeuchtigkeit besonders unangenehmer Kälte versteckten sich die meisten Rennläufer in Chamonix nicht hinter einem Gesichtsschutz.



"Wegen der Aerodynamik", begründete Romed Baumann den Verzicht auf ein Maskieren und Verkleben. „Denn hier in Chamonix zählt jede Hundertstelsekunde.“ Der Tiroler sollte recht behalten. So knapp wie gestern lagen die schnellsten fünf seit mehr als 20 Jahren ( Garmisch 1991) nicht beisammen.



Minimal Klaus Kröll, 31, war um einen Wimpernschlag schneller als Bode Miller. 0,01 Sekunden betrug der Vorsprung des Steirers, der damit das Warten auf den ersten österreichischen Abfahrtssieg in dieser Saison im siebenten Ablauf beendete. Bode Miller fehlten 26 Zentimeter, um Kröll auf der 3215 Meter langen französischen Hochgeschwindigkeitspiste abzufangen.