Kreuzbandriss: Saison-Aus für Stephanie Brunner

Stephanie Brunner bleibt das Verletzungspech treu. Nachdem sich die Riesentorlauf-Spezialistin aus dem Zillertal gerade nach einem Kreuzbandriss in den Weltcup zurück gekämpft hatte, landete sie nun erneut auf dem Operationstisch. Im Training in Pozza di Fassa (ITA) kam Brunner unspektakulär zu Sturz und verletzte sich dabei wieder am Knie. Eine MRI-Untersuchung ergab einen Riss des vorderen Kreuzbandes und Innenmeniskus im linken Knie, gleichbedeutend mit dem Saison-Aus für die 24-Jährige. Brunner wird noch am Samstag in der Klinik Hochrum von ÖSV-Arzt Dr. Christian Fink operiert.

Die Zillertalerin hatte sich erst im März des vergangenen Jahres am linken Knie das Kreuzband und den Meniskus gerissen und danach ein sensationelles Comeback hingelegt. Nur acht Monate nach ihrer Verletzung war sie beim Riesentorlauf in Killington als Dritte erstmals in ihrer Karriere auf das Siegespodest gefahren und wäre deshalb in dieser Disziplin bei der WM in Are ( Schweden) die größte ÖSV-Medaillenhoffnung gewesen. „Klar ist es bitter, aber es ist, wie es ist und ich blicke positiv nach vorne. Es ist mir schon einmal gelungen stark zurückzukommen und ich werde es auch ein zweites Mal schaffen,“ zeigte sich die Zillertalerin schon wieder zuversichtlich.