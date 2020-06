Kritik zum Auftakt der Snowboard-WM

Hämmerle wusste nach seinem ersten Lauf, dass er - auch ob der schlechter werdenden Bedingungen - die Quali so gut wie fix in der Tasche hatte. „Ich bin befreit gefahren, habe noch geschaut, wo ich was verbessern kann“, meinte der Vorarlberger. „Die Bodensicht ist katastrophal, man sieht keine Spuren. Für morgen heißt es aber volle Attacke und Vollgas, denn alle, die morgen neben mir stehen, haben die gleichen Bedingungen.“

Ursprünglich waren sogar Sechserläufe geplant gewesen, weil der Kurs aber sehr eng ausfällt, ging man auf vier Teilnehmer pro Lauf zurück. „Es ist richtig eng, ich bin schon gespannt, wie es wird. In der ersten Kurve heißt es guten Speed mit rausnehmen und bis unten verwalten. Der Start ist eigentlich meine Stärke, aber hier ist das ein bissl komisch konstruiert, da ist das nicht so entscheidend. Aber wird schon hinhauen“, sagte Hämmerle.

Debütant Lüftner erfüllte sich den Traum vom WM-Finale. „Es war perfekt. Ich war extrem locker am Start, habe das Ganze gleich im ersten Lauf gut runtergebracht. Im zweiten habe ich noch ein bisschen was wegen der Linie getestet. Das riskiert man nicht sinnlos, wenn man schon fast fix qualifiziert ist.“ Er erwartet ein extrem spannendes Rennen, Überholmöglichkeiten sieht er in den Querpassagen. „Ich möchte runterkommen und sagen, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe gefightet.“

Von einem „Drama“ sprach Douschan. „Ich hatte im ersten einen super Speed, habe aber in den letzten zwei Wellen in die vorletzte Bank rein die Kontrolle verloren, und es hat mich ausgehoben. Im zweiten hat mir dann der Speed gefehlt. Ich bin wirklich schwer enttäuscht.“ Mit einem mit weinenden Auge wird er das Finale mitverfolgen. „Ich wünsche den anderen alles Gute.“