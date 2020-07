Kraft vor dem Sprung ins gelbe Trikot

Im Damen-Skiweltcup trennen Tina Maze und Anna Fenninger vor den letzten sechs Rennen 44 Punkte. Bei den Herren liegt Marcel Hirscher 53 Zähler vor Kjetil Jansrud. Noch spannender geht es aber rund um den Schanzentisch zu, wo sich sogar noch drei Springer Hoffnungen auf die große Kristallkugel machen dürfen.

Mit seinem Sieg in Lahti ist Stefan Kraft dem slowenischen Leader Peter Prevc bis auf sieben Punkte herangekommen, und auch der Deutsche Severin Freund befindet sich mit 72 Zählern Rückstand noch in Lauerstellung. "Ich bin in einer wirklich guten Position", weiß Kraft, der schon am Dienstag in Kuopio (17.30 Uhr, live in ORFeins) Prevc überflügeln und sich das gelbe Trikot des Weltcupleaders schnappen könnte.

"Ich fühle mich in der Rolle des Jägers gut", versichert Tourneesieger Stefan Kraft, der in diesem Winter bislang der Konstanteste aus diesem Führungstrio war. Denn obwohl der Salzburger im Gegensatz zu seinen Konkurrenten vor der WM zwei Skiflug-Bewerbe ausgelassen hatte, liegt er immer noch auf Kurs Richtung Gesamtweltcupsieg. "Die Form stimmt, im Moment kann ich das Skispringen genießen."