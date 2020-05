Oldie Stecher in neuer Frische

Es gibt mittlerweile keinen Ort mehr im Weltcup, mit dem Mario Stecher keine positiven Erinnerungen verbindet. Wer seit 21 Wintern in der Nordischen Kombination unterwegs ist, der hinterlässt ja zwangsläufig allerorts seine Spuren. Natürlich auch in der Ramsau, wo die Kombinierer an diesem Wochenende (Samstag, 15.45 Uhr, Sonntag, 15.30 Uhr, live in ORF eins) auf Punktejagd gehen.

Routinier Stecher blickt vor allem gerne zurück in das letzte Jahrtausend, als einige seiner heutigen Rivalen noch nicht einmal eingeschult waren. Bei der Heim-WM 1999 in der Ramsau hatte der Steirer mit einer Silbermedaille die Ehre der gebeutelten österreichischen Kombinierer gerettet. „ Ramsau ist für mich immer ein besonderer Wettkampf“, gesteht denn auch der 35-Jährige.

Zuletzt hatte sich Stecher in Kuusamo mit einem Erfolg im Teamsprint an der Seite von Bernhard Gruber wieder eindrucksvoll in der Weltspitze zurückgemeldet. Auch mit 35 Jahren ist der Tatendrang des Oldies ungebrochen, der dienstälteste Nordische Kombinierer hat bereits die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi im Visier. „Mir macht es noch so viel Spaß. Ich kann mir keinen besseren Beruf vorstellen.“